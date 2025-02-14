إيران تتهم إسرائيل بتعطيل الحركة الجوية مع لبنان

سيرين عبد النور في إطلالة خلابة بعيد الحب... هكذا عايدت متابعيها (صور)

سيرين عبد النور في إطلالة خلابة بعيد الحب... هكذا عايدت متابعيها (صور)

مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس: من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 معتقلًا غدًا