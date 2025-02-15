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وزارة الخارجية الاميركية: نُندّد بالهجوم العنيف على موكب لليونيفيل في بيروت الذي تردد أنه من تنفيذ مجموعة من أنصار حزب الله

آخر الأخبار
2025-02-15 | 00:02
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وزارة الخارجية الاميركية: نُندّد بالهجوم العنيف على موكب لليونيفيل في بيروت الذي تردد أنه من تنفيذ مجموعة من أنصار حزب الله
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وزارة الخارجية الاميركية: نُندّد بالهجوم العنيف على موكب لليونيفيل في بيروت الذي تردد أنه من تنفيذ مجموعة من أنصار حزب الله

 
 
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