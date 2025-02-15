رازي الحاج للـ LBCI: التسمية الصحيحة هي "تواجد سوري غير شرعي في لبنان" ومع سقوط الاسد سقط معه كل الحجج التي كان تُحكى لمنع العودة

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رازي الحاج للـ LBCI: لا نقبل ان يكون هناك من احتلال اسرائيلي لأي أرض ويجب ان نرصد اي اعتداء من خلال الدولة ومن هنا ضرورة توضيح وذكر حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية