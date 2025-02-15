رازي الحاج للـ LBCI ردّاً على سؤال بشأن وجود مشكلة مع بري: لا مشكلة سوى عدم الانتظام ضمن المؤسسات

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر أخبرنا بأنه تسلم المخطوفين الثلاثة وهم في طريقهم إلى قواتنا وعناصر الشاباك

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر أخبرنا بأنه تسلم المخطوفين الثلاثة وهم في طريقهم إلى قواتنا وعناصر الشاباك

النائب رازي الحاج للـLBCI: محاولة "التزاكي" والالتفاف على تنفيذ وقف اطلاق النار وعدم تسليم ترسانة الحزب الى الجيش بشكل واضح كلها ذرائع تستغلّها اسرائيل من اجل استكمال اعتداءاتها