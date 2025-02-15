الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر أخبرنا بأنه تسلم المخطوفين الثلاثة وهم في طريقهم إلى قواتنا وعناصر الشاباك

النائب رازي الحاج للـLBCI: في هذه الحكومة ما من ثلث معطّل وغالبية الوزراء ينتمون الى فكر الدولة

النائب رازي الحاج للـLBCI: في هذه الحكومة ما من ثلث معطّل وغالبية الوزراء ينتمون الى فكر الدولة

رازي الحاج للـ LBCI ردّاً على سؤال بشأن وجود مشكلة مع بري: لا مشكلة سوى عدم الانتظام ضمن المؤسسات