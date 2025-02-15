الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّم الرهائن الثلاثة

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النائب سيزار أبي خليل للـLBCI: نحن من ساهم بوصول سلام ولم نقبل بالمنطق الذي ساد ولن نرضى أن يُفوّضنا العالم و"ما خلق اللي بدو يعيِّب علينا نشاطنا السياسي والوطني والشرعي" والانتخابات هي الوحيدة التي تُفوّض