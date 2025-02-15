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سيزار ابي خليل للـLBCI:عندما كان الهدف تشتيت الاصوات عملنا على توحيدها حول شخصية نواف سلام لانه من غير الممكن بأن تقبل بعودة ميقاتي بعد أداء التعدي على موقع الجمهورية لكن لا نعلم ما الذي حدث مع سلام لاحقاً حتى ضاع بالحسابات وباسيل سيفصل الموضوع لاحقا