النائب بلال عبدالله للـLBCI: طريقة الضغط التي حصلت يوم أمس على طريق المطار "مبالغ فيها" ونحن بحاجة لإظهار أنه لدينا رئيس جمهورية وحكومة وجيش لكي تُرسل الدول سفاراتها من جديد الى لبنان

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