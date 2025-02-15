وول ستريت جورنال عن مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش يستعد للانسحاب من جنوب لبنان بحلول 18 شباط

وول ستريت جورنال عن مسؤولين كبار في إدارة ترامب: نعمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وول ستريت جورنال عن مسؤولين كبار في إدارة ترامب: نعمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

حسن خليل: كل محاولات إعطاء تبرير لهذا العدو للبقاء في أي نقطة من النقاط على امتداد أرضنا هو أمرٌ مرفوض