الوكالة الوطنية للاعلام: حرق منازل من قبل اسرائيل في محيط مستشفى ميس الجبل ومنطقة الشنديبة وحرق منازل في حولا واحراق منازل والقضاء على ما تبقى منها بالكامل في كفركلا

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