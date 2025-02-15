وزير الداخلية: التحقيقات ستتابع بشكل جدي لتأكيد مَن مِن الموقوفين هو من الفاعلين وطلبت اتخاذ اقصى التدابير الامنية وحماية المواطنين ومن المسموح التعبير عن الرأي ضمن القوانين والانظمة من دون تعديات او قطع للطرقات وعلى الجميع الالتزام

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