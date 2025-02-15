حزب الله: للاعتصام الشعبي عند الساعة الرابعة عصر اليوم عند جادة الامام الخميني طريق المطار القديم - جسر الكوكودي استنكاراً للتدخل الاسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية

التالي

الوكالة الوطنية للاعلام: عملية توغل اسرائيلية وتفخيخ في منطقة السلطاني عند الاطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل وتحليق مكثف للطيران المـسير الاسرائيلي في اجواء بلدات الدوير ، الشرقية، جبشيت ، ديرالزهراني ،زفتا ،المروانية ، والنميرية