ترامب: ما فعلته حركة حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تفرج عن أي رهائن وعلى إسرائيل الآن اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بحلول الساعة 12 ظهرا اليوم وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الرهائن

وزير الداخلية: أكثر من 25 موقوفًا في قضية الإعتداء على اليونيفل... وقطع الطرق والتعديات ممنوعان

وزير الداخلية: أكثر من 25 موقوفًا في قضية الإعتداء على اليونيفل... وقطع الطرق والتعديات ممنوعان

الوكالة الوطنية للاعلام: عملية توغل اسرائيلية وتفخيخ في منطقة السلطاني عند الاطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل وتحليق مكثف للطيران المـسير الاسرائيلي في اجواء بلدات الدوير ، الشرقية، جبشيت ، ديرالزهراني ،زفتا ،المروانية ، والنميرية