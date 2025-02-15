وزير الأشغال: سنغطّي كل المصاريف لتأمين عودة اللبنانيين من طهران ووزير الخارجية طلب اجتماعاً مع السفير الإيراني في لبنان

نقيب المحامين في بيروت للمنتسبين الجدد: للحرص على ديمومة النقابة وعصرنتها

نقيب المحامين في بيروت للمنتسبين الجدد: للحرص على ديمومة النقابة وعصرنتها

وزير الأشغال العامة والنقل: الهاجس الأول اليوم هو أمن مطار بيروت واتخذنا قرارات لتحييد مطارنا عن أي اعتداء