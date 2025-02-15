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اللجنة المنظّمة للاعتصام على طريق المطار القديمة أعلنت انتهاء الاعتصام

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2025-02-15 | 10:36
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اللجنة المنظّمة للاعتصام على طريق المطار القديمة أعلنت انتهاء الاعتصام
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اللجنة المنظّمة للاعتصام على طريق المطار القديمة أعلنت انتهاء الاعتصام

 
 
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