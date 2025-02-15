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15
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
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بلومبرغ: مسؤولون كبار من أميركا وروسيا يجتمعون خلال أيّام في السّعودية للتحضير لقمة محتملة لزعيمي البلدين
آخر الأخبار
2025-02-15 | 11:16
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بلومبرغ: مسؤولون كبار من أميركا وروسيا يجتمعون خلال أيّام في السّعودية للتحضير لقمة محتملة لزعيمي البلدين
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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