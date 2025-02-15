معلومات للـLBCI: التحقيقات التي تجريها مخابرات الجيش تحت إشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي توصلت إلى تحديد هوية أحد المتورطين في الإعتداء على دورية اليونيفل من بين المقوقفين

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