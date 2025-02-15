معلومات للـLBCI: وفقًا لافادة نائب قائد قوات اليونيفل أمام مفوض الحكومة الذي أعطى إشارة فورية بمباشرة التحقيق في قضية الإعتداء على اليونيفل على طريق المطار فإن اشتعال الآلية تم بعد رمي مادة مشتعلة عليها من قبل المحتجين

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