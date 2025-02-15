الوكالة الوطنيّة: الجيش الإسرائيليّ نفّذ عملية تفجير كبيرة هي الثانية في أقل من ساعة استهدفت عددًا من المنازل في بلدة يارون

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