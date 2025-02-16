الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

آخر الأخبار
2025-02-16 | 00:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المروري:

ترشيش

سالكة

المركبات

باستثناء

الشاحنات

LBCI التالي
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٧ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:26

بيان للجيش الإسرائيلي: هاليفي يسافر إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية من 17 إلى 20 شباط

LBCI
أخبار دولية
04:21

الاتحاد الأوروبي يحمل بوتين "المسؤولية النهائية" عن وفاة نافالني في السجن

LBCI
أخبار دولية
04:16

وزير مالية روسيا يزور السعودية قبيل محادثات روسية - أميركية في المملكة

LBCI
أمن وقضاء
03:51

الجيش: إجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:26

بيان للجيش الإسرائيلي: هاليفي يسافر إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية من 17 إلى 20 شباط

LBCI
آخر الأخبار
03:39

رويترز: وزير المالية الروسي يزور السعودية لعقد اجتماعات رفيعة المستوى قبل محادثات روسية أميركية في المملكة بعد أيام

LBCI
آخر الأخبار
03:28

أ.ف.ب.: وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الاجتماع مع نتانياهو في القدس

LBCI
آخر الأخبار
03:23

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحين كانوا يتحركون باتجاه قواتنا جنوب قطاع غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-02-10

طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس

LBCI
خبر عاجل
2025-02-14

الـLBCI تنشر النقاط التي سيبقى فيها الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-14

حركة أمل: الإعتداء على اليونيفل إعتداء على جنوب لبنان وندعو الجيش والقوى الامنية إلى ملاحقة الفاعلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-14

بأساليب وعادات مختلفة... هكذا تحتفل مختلف الدول بعيد الحب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:01

أمل السيدة الأولى يضيء قلوب أطفال السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

قسم الانتساب إلى نقابة المحامين... نحو إبقاء بيروت أم الشرائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مصير المعادن النادرة في أوكرانيا بيد أميركا

LBCI
أخبار دولية
13:42

بين استئناف صفقة تبادل الأسرى وتعليقها… دفعة سادسة سجلت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

التفاصيل من الداخل الإسرائيلي… إليكم المستجدات

LBCI
أمن وقضاء
13:40

بعد أن كان مقررًا أن تنسحب منها… إسرائيل تحرق عددًا من المنازل في ميس الجبل

LBCI
أمن وقضاء
13:39

مقترح فرنسي بنشر قوة مشتركة في التلال الخمس الحدودية ينتظر موافقة إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
13:35

في حادثة الإعتداء على اليونيفيل... لكل من أمل وحزب الله حساباته

LBCI
أمن وقضاء
13:32

هكذا تم الإعتداء على دورية اليونيفيل على طريق المطار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:42

عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي في كلمة خلال اعتصام: صبرنا وصبرنا لكن للصبر حدود والمقاومة لن تخضع وستواجه وترفض الاملاءات الاسرائيلية والاميركية

LBCI
أخبار لبنان
12:44

مصدر عسكريّ للـLBCI: اثناء تنظيم التظاهرة عمد عدد من الشبان الى قطع الطريق الرئيسيّ والاعتداء على الآليات العسكرية للجيش

LBCI
خبر عاجل
13:02

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي إستهدف عنصرًا في الوحدة 127 التابعة لحزب الله والذي كان مسؤولًا عن إطلاق المسيرة باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي

LBCI
خبر عاجل
12:50

معلومات للـLBCI: ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة جرجوع

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان لحزب الله: تحرّكنا سلميّ.. وهناك محاولة مشبوهة لزج الجيش في مواجهة مع أهله

LBCI
آخر الأخبار
11:25

معلومات للـLBCI: وفقًا لافادة نائب قائد قوات اليونيفل أمام مفوض الحكومة الذي أعطى إشارة فورية بمباشرة التحقيق في قضية الإعتداء على اليونيفل على طريق المطار فإن اشتعال الآلية تم بعد رمي مادة مشتعلة عليها من قبل المحتجين

LBCI
خبر عاجل
05:48

وزير الداخلية أحمد الحجار: الاعتداء على قوّات "اليونيفيل" يعتبر جريمة وستتم الملاحقة بكل جدية لتوقيف الفاعلين ولدينا فوق الـ25 موقوفاً

LBCI
خبر عاجل
09:13

التحكم المروري: قطع السير على طريق المطار القديمة تحت جسر الكوكودي بالإتجاهين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More