رويترز: وزير المالية الروسي يزور السعودية لعقد اجتماعات رفيعة المستوى قبل محادثات روسية أميركية في المملكة بعد أيام

بيان للجيش الإسرائيلي: هاليفي يسافر إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية من 17 إلى 20 شباط

بيان للجيش الإسرائيلي: هاليفي يسافر إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية من 17 إلى 20 شباط

أ.ف.ب.: وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الاجتماع مع نتانياهو في القدس