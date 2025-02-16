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بيان للجيش الإسرائيلي: هاليفي يسافر إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية من 17 إلى 20 شباط

آخر الأخبار
2025-02-16 | 04:26
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بيان للجيش الإسرائيلي: هاليفي يسافر إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية من 17 إلى 20 شباط
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بيان للجيش الإسرائيلي: هاليفي يسافر إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية من 17 إلى 20 شباط

 
 
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