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o
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o
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o
متن
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الوكالة الوطنية للإعلام: القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة حولا
آخر الأخبار
2025-02-16 | 10:53
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الوكالة الوطنية للإعلام: القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة حولا
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