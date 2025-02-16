الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية أفرجت عن كل من هايل قطيش وحسن حمود اللذين اختطفتهما ظهر اليوم من داخل بلدتهما حولا وأجبرتهما على العودة سيرًا على الأقدام إلى مدخل البلدة الغربي حيث يتواجد الجيش اللبناني

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