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أكسيوس عن مصدرين: الوفد الأميركيّ لاجتماع السعودية سيضم وزير الخارجية ومستشار الأمن القوميّ ومبعوث الشرق الأوسط

آخر الأخبار
2025-02-16 | 23:53
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أكسيوس عن مصدرين: الوفد الأميركيّ لاجتماع السعودية سيضم وزير الخارجية ومستشار الأمن القوميّ ومبعوث الشرق الأوسط
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أكسيوس عن مصدرين: الوفد الأميركيّ لاجتماع السعودية سيضم وزير الخارجية ومستشار الأمن القوميّ ومبعوث الشرق الأوسط

 
 
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