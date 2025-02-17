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الوكالة الوطنية: إضرام النيران في بعض المنازل في بلدة العديسة وتفجير في يارون وإلقاء قنبلة على ساحة كفرشوبا

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2025-02-17 | 02:58
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الوكالة الوطنية: إضرام النيران في بعض المنازل في بلدة العديسة وتفجير في يارون وإلقاء قنبلة على ساحة كفرشوبا
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الوكالة الوطنية: إضرام النيران في بعض المنازل في بلدة العديسة وتفجير في يارون وإلقاء قنبلة على ساحة كفرشوبا

 
 
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