بدء اجتماع سفراء اللجنة الخماسية برئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا

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رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: دوركم الاستشاريّ أساسيّ في مساعدة الحكومة فلا تتردَّدوا في تصحيحِ المسار عند الضرورة تحقيقًا للمصلحة العامّة لا للمصلحة الشخصيّة