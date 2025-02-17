السفير المصريّ: الدولة اللبنانية ستضع خطة إعادة الإعمار وستُعرضها على الشركاء للبحث في الوسيلة الأفضل لتنفيذها

مصدر في الرياض لرويترز: دميترييف سيلتقي وفدًا أميركيًا في السعودية

مصدر في الرياض لرويترز: دميترييف سيلتقي وفدًا أميركيًا في السعودية

السفير المصري لدى لبنان من قصر بعبدا: اكدنا أن الاعتداء على اليونيفيل غير مقبول ويجب محاسبة الفاعلين