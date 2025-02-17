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7
o
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15
o
الشمال
16
o
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o
كسروان
16
o
متن
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o
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الصليب الأحمر دخل بلدة حولا وعثر على الشهيدة خديجة عطوي التي استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي أمس ونقل جثمانها إلى مستشفى تبنين الحكومي
آخر الأخبار
2025-02-17 | 10:55
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الصليب الأحمر دخل بلدة حولا وعثر على الشهيدة خديجة عطوي التي استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي أمس ونقل جثمانها إلى مستشفى تبنين الحكومي
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