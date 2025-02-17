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وليد جنبلاط من عين التينة: بقاء الاحتلال في التلال الـ5 هو مخالف لاتفاق وقف اطلاق النار

آخر الأخبار
2025-02-17 | 11:33
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وليد جنبلاط من عين التينة: بقاء الاحتلال في التلال الـ5 هو مخالف لاتفاق وقف اطلاق النار
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وليد جنبلاط من عين التينة: بقاء الاحتلال في التلال الـ5 هو مخالف لاتفاق وقف اطلاق النار

 
 
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