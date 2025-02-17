وزير الخارجية لـ"عشرين 30": من غير الواضح ما سيحصل غدا في موضوع الإنسحاب الإسرائيلي ونحن نطالب بانسحاب كامل وغير مشروط من الأراضي اللبنانية

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