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الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرًا كبيرًا في خراج بلدة كفرشوبا وهو الثاني في أقل من ٧٢ ساعة

آخر الأخبار
2025-02-18 | 04:50
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الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرًا كبيرًا في خراج بلدة كفرشوبا وهو الثاني في أقل من ٧٢ ساعة
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الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرًا كبيرًا في خراج بلدة كفرشوبا وهو الثاني في أقل من ٧٢ ساعة

 
 
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