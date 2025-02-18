وزير خارجية إسرائيل: إيران تبذل جهودًا مهولة لإعادة حزب الله بتقديم الدعم المالي وجزئيًا بالتعاون مع تركيا

وزير خارجية إسرائيل يقول إنه سيزور بروكسل الأسبوع المقبل وسيتوجه إلى واشنطن قريبًا

وزير خارجية إسرائيل يقول إنه سيزور بروكسل الأسبوع المقبل وسيتوجه إلى واشنطن قريبًا

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرًا كبيرًا في خراج بلدة كفرشوبا وهو الثاني في أقل من ٧٢ ساعة