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الأمم المتحدة: أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيليّ من لبنان انتهاك للقرار 1701
آخر الأخبار
2025-02-18 | 05:01
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الأمم المتحدة: أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيليّ من لبنان انتهاك للقرار 1701
رأت الأمم المتحدة أنّ أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيليّ من جنوب لبنان، بعيد انتهاء مهلة الانسحاب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يعد انتهاكا للقرار الدوليّ 1701، مع ابقاء اسرائيل قواتها في خمس نقاط استراتيجية.
وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وقائد قوة يونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو في بيان مشترك: "اليوم يصادف نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي الى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ مواز في مواقع في جنوب لبنان".
وحذرت من أن "أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكا مستمرا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701"، الذي انهى صيف 2006 حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل.
*
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