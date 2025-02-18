الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
5 عالخمسة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور

آخر الأخبار
2025-02-18 | 07:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية

للإعلام:

تحليق

مسيرة

إسرائيلية

منخفض

أجواء

مدينة

LBCI التالي
عُرف بابتكاره نوتيلا... وفاة الكيميائي الإيطالي فرانشيسكو ريفيلا عن 97 عامًا
مانيلا تتهم بكين بتصرف "محفوف بالمخاطر" في بحر الصين الجنوبيّ
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:10

النائب ميشال موسى للـLBCI: نحن أمام احتلال لاراض لبنانية وعلينا مواجهته واللبنانيون موحدون على رفض هذا الاحتلال

LBCI
أخبار لبنان
09:58

الصايغ للـLBCI: من مسؤولية الدولة اللبنانية الدفاع عن الأرض

LBCI
آخر الأخبار
09:49

وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار

LBCI
آخر الأخبار
09:23

سليم الصايغ للـLBCI: موقف لبنان ثابت بالنسبة للعدوان الإسرائيلي والبيان الوزاري لا يعبر عن نظرة حزب أو فريق بل عن الشعب اللبناني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:13

ميشال موسى للـLBCI: البيان الوزاري وضع من قبل الفرقاء وضمن مبدأ التضامن الوزاري وكتلة التنمية والتحرير ستعطي الثقة للحكومة ولتأخذ المؤسسات مسؤولياتها ليستقيم الوضع

LBCI
آخر الأخبار
10:10

النائب ميشال موسى للـLBCI: نحن أمام احتلال لاراض لبنانية وعلينا مواجهته واللبنانيون موحدون على رفض هذا الاحتلال

LBCI
آخر الأخبار
09:49

وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار

LBCI
آخر الأخبار
09:23

سليم الصايغ للـLBCI: موقف لبنان ثابت بالنسبة للعدوان الإسرائيلي والبيان الوزاري لا يعبر عن نظرة حزب أو فريق بل عن الشعب اللبناني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-02-09

أن بي ايه: ليكرز وهورنتس يلغيان صفقة وليامس والأسترالي سيمونز يستعد للانتقال إلى كليبرز

LBCI
خبر عاجل
2025-01-26

بيان للبيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيظل ساريا حتى 18 ِشباط وحكومات لبنان وإسرائيل وأميركا ستبدأ أيضا في مفاوضات بشأن عودة اللبنانيين الذين احتجزوا بعد 7 اكتوبر 2023

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-28

جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة محروقات مقتولاً

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-31

مولوي يعلن جهوزية القوائم الانتخابية الأولية ٢٠٢٥-٢٠٢٦... يمكنكم الاطلاع عليها بهذه الطريقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

التطورات الأمنية حضرت في عين التينة

LBCI
أمن وقضاء
08:10

العديسة... مشهد الأهالي العائدين إلى منازلهم المدمرة

LBCI
أمن وقضاء
08:05

بين يارون ومارون الراس... مشهد الدمار بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

ميس الجبل تستقبل الأهالي

LBCI
أمن وقضاء
08:00

العثور على أحياء في كفركلا... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:01

وزير الدفاع البريطانيّ: هناك حاجة لضمانة أمنية لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
06:42

وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلًا عن وزارة الخارجية: سنواصل تعزيز قوتنا النووية

LBCI
أخبار دولية
05:52

مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة لم تبدأ رسميًا بعد

LBCI
أخبار دولية
04:46

بيسكوف: مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبيّ حق سيادي لها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:50

العثور على شابين أحياء تحت انقاض مبنى في كفركلا احدهما من الجنوب والاخر من البقاع ونُقلا الى مستشفى مرجعيون

LBCI
خبر عاجل
01:56

تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات

LBCI
خبر عاجل
17:28

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان‬ مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع

LBCI
خبر عاجل
14:40

وزير الخارجية لـ"عشرين 30": طلبنا من سفيرنا في إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل ايست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة وأولويتنا هي عودة اللبنانيين الى بلدهم ولا يجوز بقائهم هناك بسبب عدم اعطاء أذونات

LBCI
خبر عاجل
08:00

وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها

LBCI
خبر عاجل
13:11

وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا

LBCI
خبر عاجل
11:32

النائب السابق وليد جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية وهو يتحمّل مسؤولية تقنية للطائرات أما موضوع التفتيش والتحقّق من اي مواد فيعود لوزارة الداخلية من خلال جهاز أمن المطار ولا مانع من اجراءات التفتيش

LBCI
أخبار لبنان
13:30

البيان الوزاري أُقرّ: احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كافّة أراضيها بقواها الذاتية حصرًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More