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النائب ميشال موسى للـLBCI: نحن أمام احتلال لاراض لبنانية وعلينا مواجهته واللبنانيون موحدون على رفض هذا الاحتلال

آخر الأخبار
2025-02-18 | 10:10
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النائب ميشال موسى للـLBCI: نحن أمام احتلال لاراض لبنانية وعلينا مواجهته واللبنانيون موحدون على رفض هذا الاحتلال
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النائب ميشال موسى للـLBCI: نحن أمام احتلال لاراض لبنانية وعلينا مواجهته واللبنانيون موحدون على رفض هذا الاحتلال

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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