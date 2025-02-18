الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميشال موسى للـLBCI: البيان الوزاري وضع من قبل الفرقاء وضمن مبدأ التضامن الوزاري وكتلة التنمية والتحرير ستعطي الثقة للحكومة ولتأخذ المؤسسات مسؤولياتها ليستقيم الوضع
آخر الأخبار
2025-02-18 | 10:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ميشال موسى للـLBCI: البيان الوزاري وضع من قبل الفرقاء وضمن مبدأ التضامن الوزاري وكتلة التنمية والتحرير ستعطي الثقة للحكومة ولتأخذ المؤسسات مسؤولياتها ليستقيم الوضع
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
البيان
الوزاري
الفرقاء
التضامن
الوزاري
وكتلة
التنمية
والتحرير
ستعطي
الثقة
للحكومة
ولتأخذ
المؤسسات
مسؤولياتها
ليستقيم
الوضع
التالي
الجيش اللبنانيّ انتشر ليلًا في يارون ومارون وبليدا ومحيبيب وميس الجبل
روبيو: ناقشت مع ولي العهد السعودي ووزير الخارجية سبل تعزيز تعاوننا الاقتصادي والدفاعي ودعم مصالحنا المشتركة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:42
وزارة الخارجية الفلسطينية تندد بنقل فيجي سفارتها إلى القدس
أخبار دولية
12:42
وزارة الخارجية الفلسطينية تندد بنقل فيجي سفارتها إلى القدس
0
أمن وقضاء
12:24
توقيف شخصَين وضبط كميّة مختلفة من المواد المخدّرة على متن سيّارة عند حاجز ضهر البيدر
أمن وقضاء
12:24
توقيف شخصَين وضبط كميّة مختلفة من المواد المخدّرة على متن سيّارة عند حاجز ضهر البيدر
0
أخبار دولية
12:21
حكومة كردستان العراق: خط الأنابيب بين الإقليم وتركيا جاهز لإعادة التشغيل
أخبار دولية
12:21
حكومة كردستان العراق: خط الأنابيب بين الإقليم وتركيا جاهز لإعادة التشغيل
0
أخبار دولية
12:12
فرنسا تدعو دولا أوروبية وكندا لاجتماع ثان بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
12:12
فرنسا تدعو دولا أوروبية وكندا لاجتماع ثان بشأن أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:42
وزارة الخارجية الفلسطينية تندد بنقل فيجي سفارتها إلى القدس
أخبار دولية
12:42
وزارة الخارجية الفلسطينية تندد بنقل فيجي سفارتها إلى القدس
0
أمن وقضاء
12:24
توقيف شخصَين وضبط كميّة مختلفة من المواد المخدّرة على متن سيّارة عند حاجز ضهر البيدر
أمن وقضاء
12:24
توقيف شخصَين وضبط كميّة مختلفة من المواد المخدّرة على متن سيّارة عند حاجز ضهر البيدر
0
أخبار دولية
12:21
حكومة كردستان العراق: خط الأنابيب بين الإقليم وتركيا جاهز لإعادة التشغيل
أخبار دولية
12:21
حكومة كردستان العراق: خط الأنابيب بين الإقليم وتركيا جاهز لإعادة التشغيل
0
أخبار دولية
12:12
فرنسا تدعو دولا أوروبية وكندا لاجتماع ثان بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
12:12
فرنسا تدعو دولا أوروبية وكندا لاجتماع ثان بشأن أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:11
إنتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات الروسية-الأميركية في الرياض
آخر الأخبار
06:11
إنتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات الروسية-الأميركية في الرياض
0
عالم الطبخ
08:40
الدجاج مع البطاطا الحلوة والمهروسة بصلصة مميزة... إليكم هذه الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
08:40
الدجاج مع البطاطا الحلوة والمهروسة بصلصة مميزة... إليكم هذه الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
آخر الأخبار
04:50
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرًا كبيرًا في خراج بلدة كفرشوبا وهو الثاني في أقل من ٧٢ ساعة
آخر الأخبار
04:50
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرًا كبيرًا في خراج بلدة كفرشوبا وهو الثاني في أقل من ٧٢ ساعة
0
أخبار دولية
05:04
الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع زيلينسكي إذا لزم الأمر
أخبار دولية
05:04
الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع زيلينسكي إذا لزم الأمر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:30
الـLBCI ترصد واحدة من النقاط الـ5 التي لا يزال الجيش الاسرائيلي يحتلها
أخبار لبنان
10:30
الـLBCI ترصد واحدة من النقاط الـ5 التي لا يزال الجيش الاسرائيلي يحتلها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:13
التطورات الأمنية حضرت في عين التينة
تقارير نشرة الاخبار
08:13
التطورات الأمنية حضرت في عين التينة
0
أمن وقضاء
08:10
العديسة... مشهد الأهالي العائدين إلى منازلهم المدمرة
أمن وقضاء
08:10
العديسة... مشهد الأهالي العائدين إلى منازلهم المدمرة
0
أمن وقضاء
08:05
بين يارون ومارون الراس... مشهد الدمار بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
أمن وقضاء
08:05
بين يارون ومارون الراس... مشهد الدمار بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
ميس الجبل تستقبل الأهالي
تقارير نشرة الاخبار
08:03
ميس الجبل تستقبل الأهالي
0
أمن وقضاء
08:00
العثور على أحياء في كفركلا... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:00
العثور على أحياء في كفركلا... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
07:01
وزير الدفاع البريطانيّ: هناك حاجة لضمانة أمنية لأوكرانيا
أخبار دولية
07:01
وزير الدفاع البريطانيّ: هناك حاجة لضمانة أمنية لأوكرانيا
0
أخبار دولية
06:42
وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلًا عن وزارة الخارجية: سنواصل تعزيز قوتنا النووية
أخبار دولية
06:42
وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلًا عن وزارة الخارجية: سنواصل تعزيز قوتنا النووية
0
أخبار دولية
05:52
مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة لم تبدأ رسميًا بعد
أخبار دولية
05:52
مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة لم تبدأ رسميًا بعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:50
العثور على شابين أحياء تحت انقاض مبنى في كفركلا احدهما من الجنوب والاخر من البقاع ونُقلا الى مستشفى مرجعيون
خبر عاجل
04:50
العثور على شابين أحياء تحت انقاض مبنى في كفركلا احدهما من الجنوب والاخر من البقاع ونُقلا الى مستشفى مرجعيون
2
خبر عاجل
01:56
تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات
خبر عاجل
01:56
تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات
3
خبر عاجل
17:28
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع
خبر عاجل
17:28
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع
4
خبر عاجل
14:40
وزير الخارجية لـ"عشرين 30": طلبنا من سفيرنا في إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل ايست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة وأولويتنا هي عودة اللبنانيين الى بلدهم ولا يجوز بقائهم هناك بسبب عدم اعطاء أذونات
خبر عاجل
14:40
وزير الخارجية لـ"عشرين 30": طلبنا من سفيرنا في إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل ايست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة وأولويتنا هي عودة اللبنانيين الى بلدهم ولا يجوز بقائهم هناك بسبب عدم اعطاء أذونات
5
خبر عاجل
08:00
وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها
خبر عاجل
08:00
وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها
6
خبر عاجل
13:11
وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا
خبر عاجل
13:11
وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا
7
أخبار لبنان
13:30
البيان الوزاري أُقرّ: احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كافّة أراضيها بقواها الذاتية حصرًا
أخبار لبنان
13:30
البيان الوزاري أُقرّ: احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كافّة أراضيها بقواها الذاتية حصرًا
8
خبر عاجل
16:39
مسؤول أمني لبناني لفرانس برس: القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية
خبر عاجل
16:39
مسؤول أمني لبناني لفرانس برس: القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More