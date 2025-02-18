ميشال موسى للـLBCI: المطلوب اليوم عدم التعرض للجيش وللأملاك العامة في أي تظاهرة وتعبير الرأي أمر مصان ولكن في مكان وتنظيم واضحين وفي ظروف واضحة

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