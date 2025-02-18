الجيش: توقيف مواطن عند حاجز المدفون – البترون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 18/2/2025، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون - البترون المواطن (ا.غ.) لمحاولته الفرار من عناصر الحاجز، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات ومبلغا من الأموال المزورة، إضافة إلى مسدس حربي. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".