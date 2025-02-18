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ترامب: لسنا في وارد نشر قوات أميركية في أوكرانيا وهذا الأمر يتعلق بالأوروبيين
آخر الأخبار
2025-02-18 | 16:31
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ترامب: لسنا في وارد نشر قوات أميركية في أوكرانيا وهذا الأمر يتعلق بالأوروبيين
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