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14
o
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o
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o
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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض في أجواء بلدات الدوير وجبشيت والشرقية وأنصار وعبا وحاروف وتول والنميرية والكفور
آخر الأخبار
2025-02-19 | 02:35
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الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض في أجواء بلدات الدوير وجبشيت والشرقية وأنصار وعبا وحاروف وتول والنميرية والكفور
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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بالفيديو - الطيران الإسرائيلي المسيّر يحلق على علو منخفض في أجواء قرى وبلدات النبطية
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