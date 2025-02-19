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إذاعة الجيش الإسرائيلي: حوالي 30 من الحريديم حاولوا دخول لبنان الليلة الماضية ونجح بعضهم بذلك ورشقوا قوة الجيش الإسرائيلي التي وصلت إلى المكان بالحجارة وتم اعتقال 4 منهم

آخر الأخبار
2025-02-19 | 02:51
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: حوالي 30 من الحريديم حاولوا دخول لبنان الليلة الماضية ونجح بعضهم بذلك ورشقوا قوة الجيش الإسرائيلي التي وصلت إلى المكان بالحجارة وتم اعتقال 4 منهم
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: حوالي 30 من الحريديم حاولوا دخول لبنان الليلة الماضية ونجح بعضهم بذلك ورشقوا قوة الجيش الإسرائيلي التي وصلت إلى المكان بالحجارة وتم اعتقال 4 منهم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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