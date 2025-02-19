قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على المواطن أ.ع. لدى قيامه بتفقد المنتزه العائد له على ضفاف نهر الوزاني ما أدى الى إصابته برجله

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