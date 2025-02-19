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النائب رازي الحاج للـLBCI: "حزب الله" يمارس حالة الإنكار لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تحتّم عدم وجود السلاح خارج القوى الشّرعية وهذه الحالة تعطي ذريعة لإسرائيل لاستكمال اعتداءاتها
آخر الأخبار
2025-02-19 | 09:01
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النائب رازي الحاج للـLBCI: "حزب الله" يمارس حالة الإنكار لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تحتّم عدم وجود السلاح خارج القوى الشّرعية وهذه الحالة تعطي ذريعة لإسرائيل لاستكمال اعتداءاتها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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