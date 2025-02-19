الحاج للـLBCI: الهدف الأساسيّ هو عدم الاتجاه نحو كباش سياسيّ داخليّ إذ إنّنا في مرحلة جديدة تنص على استعادة السيادة على الأراضي اللبنانية كاملة

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