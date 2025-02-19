الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مريانا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مريض بحاجة ماسة لـ3 وحدات دم من فئة B+ للتبرّع التوجه الى مستشفى المعونات جبيل أو الإتصال على ٠٣/١٧١٠٣٧
آخر الأخبار
2025-02-19 | 14:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مريض بحاجة ماسة لـ3 وحدات دم من فئة B+ للتبرّع التوجه الى مستشفى المعونات جبيل أو الإتصال على ٠٣/١٧١٠٣٧
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
بحاجة
وحدات
للتبرّع
التوجه
مستشفى
المعونات
الإتصال
٠٣/١٧١٠٣٧
التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض في أجواء بلدات الدوير وجبشيت والشرقية وأنصار وعبا وحاروف وتول والنميرية والكفور
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 5 قتلى و11 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:11
فايننشال تايمز: مسيرات روسية تستهدف العاصمة الأوكرانية مجددا ودوي أصوات نيران الدفاعات الجوية في وسط كييف
آخر الأخبار
17:11
فايننشال تايمز: مسيرات روسية تستهدف العاصمة الأوكرانية مجددا ودوي أصوات نيران الدفاعات الجوية في وسط كييف
0
أخبار لبنان
16:03
بوصعب لـ"حوار المرحلة": هناك "لعب على الكلام" في البيان الوزاري..
أخبار لبنان
16:03
بوصعب لـ"حوار المرحلة": هناك "لعب على الكلام" في البيان الوزاري..
0
رياضة
15:40
بطولة إنكلترا... عملية جراحية تبعد تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية 2025
رياضة
15:40
بطولة إنكلترا... عملية جراحية تبعد تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية 2025
0
آخر الأخبار
15:34
بو صعب لـ "حوار المرحلة": أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى لامركزية إدارية موسعة والغاء الطائفية السياسيّة
آخر الأخبار
15:34
بو صعب لـ "حوار المرحلة": أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى لامركزية إدارية موسعة والغاء الطائفية السياسيّة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:11
فايننشال تايمز: مسيرات روسية تستهدف العاصمة الأوكرانية مجددا ودوي أصوات نيران الدفاعات الجوية في وسط كييف
آخر الأخبار
17:11
فايننشال تايمز: مسيرات روسية تستهدف العاصمة الأوكرانية مجددا ودوي أصوات نيران الدفاعات الجوية في وسط كييف
0
رياضة
15:40
بطولة إنكلترا... عملية جراحية تبعد تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية 2025
رياضة
15:40
بطولة إنكلترا... عملية جراحية تبعد تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية 2025
0
آخر الأخبار
15:34
بو صعب لـ "حوار المرحلة": أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى لامركزية إدارية موسعة والغاء الطائفية السياسيّة
آخر الأخبار
15:34
بو صعب لـ "حوار المرحلة": أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى لامركزية إدارية موسعة والغاء الطائفية السياسيّة
0
آخر الأخبار
15:34
بو صعب لـ "حوار المرحلة": أتفهّم باسيل عندما يقول إننا وصلنا كنواب بأصوات التيار الوطني الحر ولكن في الوقت عينه التيار تحالف مع الحزب في البقاع وبيروت ومع أرسلان في الشوف فهل نستثني النواب الذين أتوا بهذه الأصوات من التكتل؟
آخر الأخبار
15:34
بو صعب لـ "حوار المرحلة": أتفهّم باسيل عندما يقول إننا وصلنا كنواب بأصوات التيار الوطني الحر ولكن في الوقت عينه التيار تحالف مع الحزب في البقاع وبيروت ومع أرسلان في الشوف فهل نستثني النواب الذين أتوا بهذه الأصوات من التكتل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
0
منوعات
2025-02-03
بيانكا سينسوري تثير الجدل بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء... وانتقادات لاذعة بانتظارها!
منوعات
2025-02-03
بيانكا سينسوري تثير الجدل بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء... وانتقادات لاذعة بانتظارها!
0
أخبار دولية
12:04
اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى احترام الخصوصية قبل تسليم جثث رهائن من غزة
أخبار دولية
12:04
اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى احترام الخصوصية قبل تسليم جثث رهائن من غزة
0
آخر الأخبار
15:23
بو صعب لـ "حوار المرحلة": لم تصدر يوما عبارة "جيش شعب مقاومة" في البيانات الوزارية السابقة وهناك لعب على الكلام في البيان الوزاري الجديد وأدرس البيان لاتخاذ قرار إعطاء الثقة للحكومة من عدمه
آخر الأخبار
15:23
بو صعب لـ "حوار المرحلة": لم تصدر يوما عبارة "جيش شعب مقاومة" في البيانات الوزارية السابقة وهناك لعب على الكلام في البيان الوزاري الجديد وأدرس البيان لاتخاذ قرار إعطاء الثقة للحكومة من عدمه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
0
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
0
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حضور عراقي لافت في تشييع السيد نصرلله
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حضور عراقي لافت في تشييع السيد نصرلله
0
أخبار لبنان
13:22
مطار القليعات … حتمًا
أخبار لبنان
13:22
مطار القليعات … حتمًا
0
أخبار لبنان
13:19
صندوق النقد يتحضر لعودة المحادثات مع لبنان
أخبار لبنان
13:19
صندوق النقد يتحضر لعودة المحادثات مع لبنان
0
حال الطقس
13:14
موجة صقيع كبيرة في طريقها الينا .. إجراءات عديدة عليكم ااتقيد بها
حال الطقس
13:14
موجة صقيع كبيرة في طريقها الينا .. إجراءات عديدة عليكم ااتقيد بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI توثق الاحتلال الاسرائيليّ لجهة مركبا من الموقع المستحدث
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI توثق الاحتلال الاسرائيليّ لجهة مركبا من الموقع المستحدث
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
2
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
3
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
4
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
5
أخبار لبنان
10:37
وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي
أخبار لبنان
10:37
وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي
6
خبر عاجل
09:08
مايك والتز للرئيس عون: واشنطن ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحل المسائل العالقة دبلوماسياً
خبر عاجل
09:08
مايك والتز للرئيس عون: واشنطن ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحل المسائل العالقة دبلوماسياً
7
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
8
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More