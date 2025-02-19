بو صعب لـ "حوار المرحلة": ضربة مؤلمة وموجعة تلقّاها المحور من ايران للعراق واليمن فسوريا وصولًا الى لبنان

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إذاعة الجيش الإسرائيلي: حوالي 30 من الحريديم حاولوا دخول لبنان الليلة الماضية ونجح بعضهم بذلك ورشقوا قوة الجيش الإسرائيلي التي وصلت إلى المكان بالحجارة وتم اعتقال 4 منهم