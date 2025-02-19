بو صعب لـ "حوار المرحلة": بقاء إسرائيل بالنقاط الخمس هو للاستفزاز فقط

التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة انقلاب شاحنة على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة انقلاب شاحنة على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: حوالي 30 من الحريديم حاولوا دخول لبنان الليلة الماضية ونجح بعضهم بذلك ورشقوا قوة الجيش الإسرائيلي التي وصلت إلى المكان بالحجارة وتم اعتقال 4 منهم