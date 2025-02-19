الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مريانا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بو صعب لـ "حوار المرحلة": أتوجّه لجمهور المقاومة بالطلب لعدم تخوين من يقوم بواجبه ومن ينفّذ الأوامر في المطار ويجب اتخاذ اجراءات تفتيش جديّة للطائرات وللمسافرين ولكن لا يمكن تنفيذ إرادة إسرائيل بمنع هبوط طائرة معينة

آخر الأخبار
2025-02-19 | 14:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بو صعب لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: أتوجّه لجمهور المقاومة بالطلب لعدم تخوين من يقوم بواجبه ومن ينفّذ الأوامر في المطار ويجب اتخاذ اجراءات تفتيش جديّة للطائرات وللمسافرين ولكن لا يمكن تنفيذ إرادة إسرائيل بمنع هبوط طائرة معينة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بو صعب لـ "حوار المرحلة": أتوجّه لجمهور المقاومة بالطلب لعدم تخوين من يقوم بواجبه ومن ينفّذ الأوامر في المطار ويجب اتخاذ اجراءات تفتيش جديّة للطائرات وللمسافرين ولكن لا يمكن تنفيذ إرادة إسرائيل بمنع هبوط طائرة معينة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

"حوار

المرحلة":

أتوجّه

لجمهور

المقاومة

بالطلب

تخوين

بواجبه

ينفّذ

الأوامر

المطار

اتخاذ

اجراءات

تفتيش

جديّة

للطائرات

وللمسافرين

تنفيذ

إرادة

إسرائيل

طائرة

معينة

LBCI التالي
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة انقلاب شاحنة على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حوالي 30 من الحريديم حاولوا دخول لبنان الليلة الماضية ونجح بعضهم بذلك ورشقوا قوة الجيش الإسرائيلي التي وصلت إلى المكان بالحجارة وتم اعتقال 4 منهم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:11

فايننشال تايمز: مسيرات روسية تستهدف العاصمة الأوكرانية مجددا ودوي أصوات نيران الدفاعات الجوية في وسط كييف

LBCI
أخبار لبنان
16:03

بوصعب لـ"حوار المرحلة": هناك "لعب على الكلام" في البيان الوزاري..

LBCI
رياضة
15:40

بطولة إنكلترا... عملية جراحية تبعد تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية 2025

LBCI
آخر الأخبار
15:34

بو صعب لـ "حوار المرحلة": أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى لامركزية إدارية موسعة والغاء الطائفية السياسيّة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:11

فايننشال تايمز: مسيرات روسية تستهدف العاصمة الأوكرانية مجددا ودوي أصوات نيران الدفاعات الجوية في وسط كييف

LBCI
رياضة
15:40

بطولة إنكلترا... عملية جراحية تبعد تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية 2025

LBCI
آخر الأخبار
15:34

بو صعب لـ "حوار المرحلة": أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى لامركزية إدارية موسعة والغاء الطائفية السياسيّة

LBCI
آخر الأخبار
15:34

بو صعب لـ "حوار المرحلة": أتفهّم باسيل عندما يقول إننا وصلنا كنواب بأصوات التيار الوطني الحر ولكن في الوقت عينه التيار تحالف مع الحزب في البقاع وبيروت ومع أرسلان في الشوف فهل نستثني النواب الذين أتوا بهذه الأصوات من التكتل؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:32

لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!

LBCI
منوعات
2025-02-03

بيانكا سينسوري تثير الجدل بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء... وانتقادات لاذعة بانتظارها!

LBCI
أخبار دولية
12:04

اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى احترام الخصوصية قبل تسليم جثث رهائن من غزة

LBCI
آخر الأخبار
15:23

بو صعب لـ "حوار المرحلة": لم تصدر يوما عبارة "جيش شعب مقاومة" في البيانات الوزارية السابقة وهناك لعب على الكلام في البيان الوزاري الجديد وأدرس البيان لاتخاذ قرار إعطاء الثقة للحكومة من عدمه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:32

لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT

LBCI
أخبار دولية
13:30

مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك

LBCI
أخبار دولية
13:30

لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حضور عراقي لافت في تشييع السيد نصرلله

LBCI
أخبار لبنان
13:22

مطار القليعات … حتمًا

LBCI
أخبار لبنان
13:19

صندوق النقد يتحضر لعودة المحادثات مع لبنان

LBCI
حال الطقس
13:14

موجة صقيع كبيرة في طريقها الينا .. إجراءات عديدة عليكم ااتقيد بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الـLBCI توثق الاحتلال الاسرائيليّ لجهة مركبا من الموقع المستحدث

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:07

مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين

LBCI
أمن وقضاء
04:10

إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food

LBCI
حال الطقس
01:37

منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
05:49

جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود

LBCI
أخبار لبنان
10:37

وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي

LBCI
خبر عاجل
09:08

مايك والتز للرئيس عون: واشنطن ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحل المسائل العالقة دبلوماسياً

LBCI
خبر عاجل
05:40

مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات

LBCI
حال الطقس
08:30

الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More