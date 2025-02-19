بو صعب عن توقف المساعدات الأميركية للبنان لـ "حوار المرحلة": علينا انتظار الحكومة وما يمكن أن تقوم به لطمأنة الولايات المتحدة ومساعدات إعادة الإعمار لا تأتي من أميركا

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